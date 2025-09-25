Una escuela secundaria de Nueva York ha estado en el punto de mira por convertirse en un lugar de depravados, tal y como lo han definido varios investigadores de la ciudad. Gracias a una investigación, supieron que una profesora tuvo relaciones sexuales con un estudiante al menos en tres ocasiones durante el almuerzo. Sin embargo, este no es un caso aislado ya que continúan investigando a un segundo miembro del personal por hacer lo mismo con otra alumna.

Ocean Valentine, que se hacía llamar “la asistente de la profesora“, contactó con un estudiante de 17 años de la Escuela Secundaria de Medicina ‘The Urban Assembly Early College‘, que está situada en Manhattan. En ese primer contacto, Ocean dijo al estudiante que tenía una cuenta activa en Instagram, tal y como ha podido confirmar un informe publicado por el Comisionado Especial de Investigación para las escuelas de Nueva York.

El estudiante encontró el perfil de Instagram de Valentine y comenzaron a intercambiar mensajes a través de esta red social. Poco después, ella compartió su número de teléfono y comenzaron a enviarse mensajes de texto. Una vez iniciada la investigación, el joven declaró que esos mensajes de texto se volvieron sexuales después de que ella le diera su número de teléfono a finales de mayo de 2022.

Asimismo, el adolescente declaró a los investigadores que mantuvo relaciones sexuales con la profesora en el apartamento de sus padres cuando era la hora del almuerzo. Tal y como recoge el informe, “el alumno y Valentine salieron durante el almuerzo, mientras las clases estaban en curso, para tener relaciones sexuales. Después de este primer encuentro, el estudiante aseguró que dos veces más salieron durante el almuerzo para tener relaciones sexuales”.

Estos hechos salieron a la luz cuando una compañera de clase del joven dijera que había visto algunos mensajes de texto en el teléfono del chico y también, la imagen de un recibo de hotel en uno de los mensajes.

Diez días después del comienzo de la investigación, el adolescente declaró que la docente intentó contactarlo. Asimismo, les aportó como prueba dos llamadas perdidas de la profesora a las 22:07 y a las 22:08. Tras la investigación, Ocean Valentine fue suspendida de sueldo. En 2023, la profesora recibía un salario municipal de 29.300 euros anuales.