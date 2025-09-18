El popular programa nocturno Jimmy Kimmel Live! salió del aire de manera indefinida, anunció la cadena ABC. La decisión llega luego de que el presentador Jimmy Kimmel criticara duramente a sectores de la derecha estadounidense por, según él, intentar sacar rédito político del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Kirk, figura influyente del movimiento Make America Great Again (MAGA) y cercano al expresidente Donald Trump, fue asesinado el pasado 10 de setiembre durante un debate en una universidad de Utah. El presunto atacante, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a la policía al día siguiente y enfrenta cargos por homicidio agravado.

Durante la emisión del lunes, Kimmel condenó la reacción de algunos líderes y medios conservadores. “Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, señaló el comediante.

Reacción política y empresarial

Las declaraciones de Kimmel provocaron fuertes críticas, especialmente de medios y organizaciones vinculadas a la derecha estadounidense. La compañía Nexstar, socia de ABC, manifestó su rechazo a los comentarios del presentador y confirmó que reemplazará el espacio con otra programación en sus mercados afiliados.

Incluso el propio presidente Donald Trump celebró la suspensión del programa. “Excelente noticia para EE.UU.”, escribió tras conocerse la decisión de la televisora.

Trayectoria de Kimmel

Jimmy Kimmel, nacido en 1967 en Nueva York, conduce Jimmy Kimmel Live! desde 2003. El espacio se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión nocturna en Estados Unidos, conocido por su humor satírico, entrevistas virales y sketches. A lo largo de su carrera, Kimmel ha recibido varios premios Emmy y ha trabajado como productor y actor en distintos proyectos.

La suspensión indefinida del programa marca un giro importante en la televisión estadounidense, en un contexto de creciente polarización política que parece trasladarse cada vez más a los medios de entretenimiento.

