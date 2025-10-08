La Comisión de Defensa del Consumidor ha prohibido el colorante rojo 3, conocido como eritrosina , un aditivo que la nutricionista Jessica Huamán identificó en productos como galletas rellenas, grajeas de colores en muffins y chicles, tras advertirse su potencial riesgo para la salud. La especialista aclaró que este colorante es diferente al rojo 40 utilizado en gaseosas y gelatinas, ya que la evidencia científica presentada por la FDA lo relaciona con la generación de tumores en roedores, lo que activó la alerta sanitaria aunque los efectos en humanos aún requieren más investigación. Esta distinción es crucial para que los consumidores sepan exactamente qué productos evitar, pues la exposición continua a la eritrocina, que también puede causar alergias, representa un riesgo que las autoridades buscan mitigar con esta medida preventiva.

Huamán enfatizó la importancia de leer el etiquetado nutricional para identificar el aditivo alimentario, una herramienta clave para evitar confusiones donde se suele generalizar sobre todos los colorantes rojos. La experta señaló que, si bien las investigaciones en humanos llevarán tiempo debido a los protocolos éticos, los hallazgos en roedores son una señal suficiente para recomendar evitar los productos que contengan este químico, especialmente en niños. Finalmente, hizo un llamado a verificar la fuente de la información, ya que muchos contenidos en redes sociales erroneamente atribuyen la eritrocina a gaseosas, generando alarma innecesaria sobre productos que en realidad contienen el colorante rojo 40, cuyo perfil de seguridad se evalúa por separado.

