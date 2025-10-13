César Acuña oficializa su candidatura presidencial con una contundente promesa de generar dos millones de empleos durante su eventual gobierno de cinco años. Su plataforma electoral, que define como impulsada por humildad y vocación de servicio según su experiencia como congresista, alcalde y gobernador, busca convertirlo en “el presidente de los jóvenes” que necesitan oportunidades para estudiar y trabajar.

El líder de Alianza para el Progreso, quien renuncia a la gobernación de La Libertad para dedicarse por completo a la campaña, anuncia una reforma profunda que combata frontalmente la inseguridad ciudadana y reactive la economía nacional. Su compromiso central, que enfatiza mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos mayores mediante acceso a servicios básicos, propone desterrar para siempre la corrupción mediante acciones implacables que recuperen la esperanza nacional.

