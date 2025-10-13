Una promoción completa ingresa a San Marcos por cuarto año consecutivo, consolidando al Colegio Juventud Científica como referente educativo nacional. Los 33 estudiantes, quienes aprobaron el exigente proceso de admisión 2026 realizado el último fin de semana, incluyen seis primeros puestos en distintas carreras con puntajes destacados. Este éxito colectivo, que se repite sistemáticamente desde hace cuatro años en la decana de América.

Entre los casos inspiradores destaca David César Morales Basurto, hijo de un mototaxista que logró el primer puesto nacional en Ingeniería Logística. También sobresale Megan Yapalomino Waywas, quien superó problemas de salud visual para alcanzar su anhelado ingreso a la carrera de Contabilidad, demostrando que la perseverancia y dedicación pueden vencer cualquier adversidad en el camino hacia la educación superior.

