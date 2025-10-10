Con solo 17 años, David César Morales Basurto, estudiante del quinto de secundaria se ha convertido en ejemplo de perseverancia y lucha, al alcanzar el primer lugar en la carrera de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital en el último examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

David, es uno de los 30 integrantes de la promoción del colegio Juventud Científica que alcanzaron una vacante en la Decana de América, en carreras de alta exigencia como Ingeniería Nuclear, Ciencia Política, Contabilidad, Ingeniería Metalúrgica, Matemática y Derecho.

Visiblemente emocionado David, dedicó este nuevo logró a su padre Suzonte Morales, docente y mototaxista, y a su madre la enfermera Flora Basurto.

Señaló que sueño es estudiar Medicina, siguiendo el ejemplo de su madre, quien ha logrado salvar muchas vidas en su trabajo como enfermera.

“En varios concursos de matemáticas quedaba en segundo o tercer puesto. En ese momento me di cuenta que tenía que esforzarme más para ser el primero y no paré hasta lograrlo”, dijo.

Al último logro en el examen de la UNMSM, se suman los ingresos a las universidades Villarreal, Callao y la Universidad Nacional Tecnológica del Sur, donde alcanzó el primer puesto en el cómputo general.

David Basurto cuenta que celebró su ingreso con un contundente arroz chaufa acompañado por wantanes. A su pasión por los estudios se suma su deseo de aprender a tocar piano.

Otra historia destacada es la de Megan Palomino Huayhuas, del 3ro de secundaria, a quien ni siquiera un problema visual (necesita operación), frenó en su meta de ingresar a la universidad.

“Ver a mi hija cumplir su sueño nos llena de orgullo, todo sacrificio vale la pena”, expresó emocionada su madre.

Con este cuarto récord consecutivo, el Colegio Juventud Científica reafirma su posición como líder nacional en resultados educativos, demostrando que la educación peruana puede alcanzar estándares de excelencia mundial cuando se combina disciplina, fe y amor por lo que se hace.