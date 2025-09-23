El Gobierno promulgó la nueva ley que impone la cadena perpetua para delitos de extorsión, secuestro y sicariato. La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, incorpora al Código Penal la figura de “criminalidad sistemática”, que agrupa estos crímenes considerados de alta gravedad. La medida, que cuenta con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Eduardo Arana, representa una respuesta legislativa frente al incremento de la delincuencia organizada.

Esta disposición legal establece que los autores de estos delitos, los cuales generan alarma social por su violencia, podrán recibir la pena máxima de prisión perpetua. La efectividad de la ley dependerá de la capacidad de las autoridades para investigar y judicializar estos casos, un proceso que requiere pruebas contundentes. Se espera que la nueva herramienta jurídica sirva como un elemento disuasivo para las organizaciones criminales que operan en el país, aunque su impacto real se evaluará con el tiempo.

