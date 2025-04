El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, señaló que la de propuesta del gobierno sobre franja informativa en los medios de comunicación es autoritaria dado que la gestión de Dina Boluarte pretende tener un espacio para informar sin antes sea contrastada la información que será emitida.

‘Lo que está haciendo del Gobierno es tener un espacio determinado para lo que tenga el gobierno que comunicar. No habrá un proceso de edición previa, no habrá contraste de fuentes información. Va ser un enlatado’, explicó donde los directores no tendrán control sobre ello.

