La Asociación Caperucita Roja irrumpió en la escena pública con una protesta tan legítima como caótica, donde la primera afectada confesó tener tres hijos y cuatro maridos, una revelación que dejó a todas boquiabiertas aunque rápidamente justificó que era un “trabajo honrado” que el paro de transportistas le impedía realizar, especialmente porque su viaje de Comas a La Molina se había convertido en una odisea que incluía intentos fallidos en mototaxi, bicicleta e incluso burro, un animal que al menos era más cooperativo que su esposo que se negó a cargarla.

Mientras tanto, otra caperucita confesó el drama de tener cinco hijos y un solo celular para las clases virtuales, un problema que solucionaban organizando penales arbitrados por el marido, quien curiosamente siempre necesitaba ver repeticiones en el bar, una excusa tan transparente como la señal de internet que les fallaba durante las clases, demostrando que en esta familia los problemas tecnológicos se resolvían con fútbol y las ausencias paternas con sospechas bien fundadas sobre el verdadero destino del árbitro.

