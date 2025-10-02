Protestantes acuchillan llantas de buses que salen a trabajar y obligan a pasajeros a bajar en el paradero de Zapallal, en Puente Piedra, durante una medida de fuerza que paraliza el transporte. Los hechos, que fueron grabados y viralizados a través de redes sociales por los mismos testigos, muestran a un hombre dañando las llantas de un bus blanco mientras los manifestantes exigen el desalojo total de la unidad.

Esta situación violenta se replica en el Callao, específicamente en el distrito de Ventanilla, donde también desalojan a usuarios que ya se encontraban sentados en sus asientos. Estos actos vandálicos, que dejan a cientos de limeños varados sin poder llegar a sus destinos, generan caos y zozobra en medio de la protesta, evidenciando un grave quebrantamiento del orden público.

