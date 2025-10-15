Cierre total en Abancay y Alfonso Ugarte por protestas del SUTEP y gremios genera caos vehicular en el Centro de Lima, mientras cientos de manifestantes avanzan hacia el Congreso con pancartas y cánticos. Autoridades dispusieron el cierre de calles aledañas y desplegaron agentes en puntos estratégicos para evitar enfrentamientos y garantizar la seguridad.

En tanto, un grupo de manifestantes ingresó a la vía exclusiva del Metropolitano, afectando la fluidez del transporte público y complicando la circulación. La Policía Nacional instaló cordones de seguridad en Colmena y otros accesos al Parlamento, donde se espera la concentración de gremios magisteriales y colectivos juveniles.

