El psicólogo Julio Príncipe analiza la salud mental de los peruanos, la cual se ha visto severamente afectada por un contexto de crisis continua. Señala que, aunque salimos de una pandemia, nos enfrentamos a protestas y violencia que generan un estrés colectivo permanente, lo que exige un abordaje urgente de este tema.

El experto enfatiza que el cuidado psicológico debe dejar de ser un tabú para convertirse en una prioridad, ya que las secuelas emocionales impactan en el desarrollo individual y social. Pone como ejemplo eventos nacionales traumáticos que transformaron momentos de esparcimiento en experiencias de angustia, demostrando cómo lo político y social se vincula directamente con el bienestar emocional de la ciudadanía.

