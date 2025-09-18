Un motociclista en Pueblo Libre quedó grave en la UCI tras ser embestido por un patrullero de serenazgo cuyo conductor se presume que no tenía licencia para manejar. El violento incidente ocurrió cuando el vehículo municipal impactó al ciudadano que circulaba en su moto, pasando incluso por encima de su cuerpo y provocándole múltiples fracturas en la pierna y la cadera, según relata la pareja de la víctima.

Este caso ha encendido las alarmas sobre los filtros de contratación en las municipalidades, luego de presumirse de que el chofer del serenazgo no cumplía con los requisitos básicos para operar un vehículo oficial, que dejaría en evidencia graves fallas en los procesos de selección de personal.

