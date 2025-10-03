La extorsión con explosivos en Puente Piedra marca un escalofriante precedente en los métodos del crimen organizado, que ahora utiliza artefactos caseros y mensajes por WhatsApp para exigir el pago de 20,000 soles a pequeños comerciantes, quienes ven hipotecado no solo su patrimonio sino su seguridad. La grabación del ataque, que el sujeto con capucha realiza con su celular antes de colocar el explosivo, demuestra una aterradora planificación destinada a maximizar el miedo, ya que el material audiovisual es enviado posteriormente a las víctimas con el mensaje “esto solo es una chiquita”.

Este patrón delictivo, que se repite a pocas cuadras con el ataque a una pollería cuya fachada quedó destruida, revela la audacia de estos grupos que operan en madrugadas y huyen en moto con un cómplice. Los vecinos, ahora rehenes del pánico, cuestionan la efectividad de las autoridades, especialmente cuando los extorsionistas alegan que “los policías me llegan porque todos trabajan conmigo”, una afirmación que erosiona la confianza en las instituciones y profundiza la sensación de abandono en zonas populares.

