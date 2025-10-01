El hotel servía de búnker a delincuentes dedicados a la extorsión y el cobro de cupos a comerciantes, y era usado como escondite por la banda que se alojaba en el mismo inmueble de su víctima. El comerciante, que enfrentó incontables mensajes y amenazas durante tres meses, terminó pagando 80 mil soles, lo que revela cómo la inseguridad se instala en espacios cotidianos.

La Policía Nacional del Perú capturó a los presuntos delincuentes que enviaban videos y realizaban llamadas para intimidar, lo que refuerza la urgencia de acciones contra la extorsión en Lima Norte. El caso, que refleja el miedo con el que conviven los empresarios locales, expone cómo las estructuras de sicariato y crimen organizado adaptan sus métodos para someter a quienes buscan trabajar con tranquilidad.

