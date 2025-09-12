Un sereno de Puente Piedra resultó baleado durante una persecución tras intentar frustrar el robo de una camioneta, que había sido sustraída momentos antes de un ciudadano que se dirigía a recoger a su hija. El hecho, que evidenció la violencia de los delincuentes, culminó con la detención de tres sujetos en un operativo coordinado entre Serenazgo y la Policía Nacional.

La rápida acción permitió recuperar el vehículo en menos de 10 minutos, tras una intervención que se inició luego de que la víctima diera la alerta. Los sospechosos, que habían golpeado al propietario para quitársela, abrieron fuego contra los agentes durante la huida, impactando a uno de los serenos. Afortunadamente, su estado de salud es estable y los tres presuntos responsables ya se encuentran a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones del caso.

