En Puente Piedra, un sicario venezolano casi mata a bebé en pollada cuando irrumpió en una reunión familiar y abrió fuego sin importar la vida de un menor en brazos de su abuela. La tragedia dejó cuatro heridos, quienes permanecen hospitalizados, mientras la familia denuncia meses de amenazas vinculadas a extorsiones contra su negocio de transporte.

El encapuchado fue capturado por serenazgo tras intentar escapar a una zona alta del distrito, pero vecinos casi lo linchan antes de entregarlo a la Policía. El detenido, identificado como Rubén Daniel Vallejo Mejía, confesó que fue contratado por colombianos por un millón de pesos para ejecutar el ataque, lo que revela la magnitud de las mafias extranjeras que operan en Lima Norte.

