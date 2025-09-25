Los puentes peatonales de la capital presentan un estado de grave deterioro que los convierte en un riesgo inminente para la ciudadanía, tal como se evidencia en estructuras como el puente San Roque de Ate, el cual exhibe enormes forados y una base metálica oxidada que se tambalea al paso de las personas. Esta situación, que ha sido alertada incluso por la Defensoría del Pueblo, obliga a diario a miles de personas, como la profesora Antonia Huacachi, a transitar con temor por una infraestructura de 300 metros que carece del mantenimiento básico, mientras los vecinos reportan que numerosos pernos están sueltos, aumentando el peligro de un colapso. La negligencia en el cuidado de estas obras no solo pone en riesgo vidas durante el día, sino que por la noche se suma la amenaza de la inseguridad ciudadana.

Vea también: Johana Cubillas explota por viajecitos de su ex con Macarena Vélez: “Todos los meses es un escándalo para que me pase la plata”

El abandono se replica en distintos distritos, como se observa en el puente de la playa Aguadulce en Chorrillos, donde los bañistas deben cruzar sobre grietas, cables expuestos y barandas corroídas, o en el puente Bartolomé Herrera de Pueblo Libre, cuyos temblores hacen que la gente prefiera arriesgarse cruzando la avenida La Marina. Pese a que algunos de estos pasos elevados, como el de Lurín, fueron clausurados hace meses, las municipalidades respectivas no han ejecutado las obras de remodelación necesarias, generando caos vehicular y manteniendo el peligro latente para los transeúntes que, ante la falta de alternativas seguras, se ven forzados a usarlos. Esta crisis de infraestructura urbana expone la falta de acciones concretas de las autoridades locales para garantizar la seguridad pública.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO