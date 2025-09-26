Un nonagenario fue amarrado y escondido bajo piedras en Puno por delincuentes que ingresaron a su vivienda, quienes actuaron con la intención de que no pudiera reconocerlos, lo que motivó que la víctima permaneciera en cautiverio por más de doce horas. Los gritos del anciano, que lograron ser escuchados por vecinos alertas, fueron el elemento clave que permitió su localización, ya que estos contactaron de inmediato al serenazgo para iniciar el operativo de rescate. La escena evidenció la vulnerabilidad extrema en la que puede quedar un adulto mayor ante este tipo de agresiones.

El rescate culminó con la liberación del adulto mayor, quien presentaba signos de agotamiento tras la terrible experiencia, aunque afortunadamente con vida, luego de que los efectivos removieran los pesados sacos y ladrillos que lo cubrían. Las autoridades policiales ahora investigan el hecho para identificar y capturar a los responsables de este secuestro, el cual se enmarca en un preocupante patrón de delitos contra la población más vulnerable en la región. Este caso ha generado indignación en la comunidad local, que exige mayor seguridad y presencia policial permanente para prevenir hechos similares.

