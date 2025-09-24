Un juego mecánico en Puno sufrió una grave falla en pleno funcionamiento durante la Feria Integración Andina de Juliaca, dejando atrapados a decenas de jóvenes a varios metros de altura. El pánico se apoderó de los adolescentes, quienes por más de media hora permanecieron sin escapatoria alguna mientras los operarios corrían para intentar rescatarlos de manera manual. El incidente, que ocurrió debido a una abrupta falla eléctrica, transformó un momento de diversión en una escena de terror donde algunos usuarios se aferraban con fuerza y otros corrían riesgo de desplomarse.

Tras la emergencia, las autoridades municipales anunciaron la clausura temporal de la feria como medida preventiva, mientras personal inspector se desplazó al lugar para realizar las verificaciones técnicas correspondientes. El subgerente de la comuna local confirmó que el Ministerio Público ya inició una investigación para establecer las responsabilidades del caso y determinar si existió negligencia.

