El abogado constitucionalista Natale Amprimo explica qué pasará con Dina Boluarte tras la vacancia, aclarando que se trata de una salida política que no constituye una condena judicial, sino el resultado de acumular situaciones inaceptables desde su primer día como mandataria. Amprimo sostiene que la vacancia funciona como válvula de escape ante ingobernabilidad, aplicándose cuando un presidente no actúa con la dignidad que el cargo exige.

Vea también: Vladimir Cerrón sobre vacancia de Dina Boluarte: “No es cuestión de profecía”

El jurista, quien señala que las causales de permanente incapacidad moral se venían discutiendo desde hace casi tres años, revela que la diferencia crucial fue que ahora existieron los 87 votos necesarios que antes faltaban, lo que refleja un cambio en la correlación de fuerzas parlamentarias. El analista político, quien critica que el Congreso inicialmente omitió sancionar estas irregularidades e incluso aprobó leyes a su medida.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO