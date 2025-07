Pamela López vivió un momento incómodo cuando no pudo ingresar al evento Cochinola junto a su acompañante, situación que quedó registrada en imágenes donde se le veía visiblemente contrariada. La ex de Christian Cueva y su pareja tuvieron que retirarse del lugar después de que el personal de seguridad les negó el acceso, aparentemente por no contar con las entradas requeridas.

El incidente ocurrió en medio de la llegada de otras figuras del espectáculo que sí lograron ingresar sin problemas al exclusivo evento. Las imágenes muestran a Pamela López con expresión de frustración mientras abandonaba el lugar, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

