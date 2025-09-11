En el Perú, la inseguridad alimentaria se ha convertido en una amenaza silenciosa que impacta cada vez a más familias. Sus efectos no solo se reflejan en la mesa de los hogares, sino también en la salud, el desarrollo académico, el rendimiento laboral y la estabilidad social.

Según un informe de la FAO, el 51 % de la población peruana vive en situación de inseguridad alimentaria y el 20 % sufre inseguridad alimentaria aguda. En términos reales, más de 16.6 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. Hoy, esta realidad se mantiene sin mostrar cambios significativos.

¿Cuáles son los riesgos?

1. Enfermedades y malnutrición: De acuerdo a la FAO, la inseguridad alimentaria aumenta el riesgo de anemia, desnutrición y enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión.

2. Dificultades en el aprendizaje: La desnutrición infantil perjudica el desarrollo cerebral y cognitivo, reduciendo el coeficiente intelectual y el rendimiento escolar.

3. Productividad laboral reducida: La falta de alimentación adecuada disminuye la energía y capacidad de concentración en adultos, reduciendo el rendimiento en el trabajo.

4. Agotamiento y estrés psicológico: Estudios internacionales muestran que la preocupación constante por el no tener qué comer genera estrés, ansiedad y depresión en poblaciones vulnerables.

Campaña busca combatir el hambre

Frente a esta realidad, ADRA Perú impulsa la Auxiliatón 2025, una campaña que busca movilizar a la ciudadanía para recaudar S/ 1.5 millones antes del 30 de septiembre.

“Estamos agradecidos por cada aporte recibido hasta ahora, pero todavía tenemos un gran reto por delante. Cada donación, por pequeña que sea, representa un plato de comida, un kit de alimentos o un respiro de esperanza para una familia que lo necesita”, señaló el Ing. Jhony Saavedra, vocero de la campaña Auxiliatón de ADRA Perú.

Este año, la meta es beneficiar a más de 50 mil personas a través de una respuesta humanitaria que incluye la entrega de kits de alimentos, kits de cocinas, comidas calientes, alimentos rescatados, entre otros. Las intervenciones están previstas en Lima Metropolitana, Arequipa y otras zonas del país donde muchas personas siguen enfrentando serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

En 2024, la Auxiliatón logró beneficiar a más de 25 mil personas a través de 16 intervenciones. Ese resultado fue posible gracias al trabajo conjunto con empresas aliadas y al fortalecimiento del Banco de Alimentos de ADRA.

¿De qué maneras pueden sumarse las personas?

Hasta el 30 de septiembre, las personas pueden sumarse a la Auxiliatón de diversas maneras:

• Donando de forma segura en www.auxiliaton.org.pe

• A través de YAPE o PLIN al número 997 555 048

• Visitando los puntos de recolección en diferentes puntos del país

• Difundiendo la campaña en redes sociales para amplificar su alcance

Aunque esta etapa de la campaña concluye el 30 de septiembre, ADRA Perú mantiene abiertos sus canales de donación durante todo el año, ya que la lucha contra el hambre es una necesidad constante.