El asilo político de Dina Boluarte estaría en manos de José Jerí y su gobierno, según análisis del ex primer ministro Luis Solari, quien explica que cualquier solicitud requeriría un salvoconducto presidencial a menos que se aplique la Convención de Asilo que excluye casos con investigaciones penales. Esta situación compleja se desarrolla mientras el nuevo gobierno enfrenta el desafío de estabilizar el país ante un Congreso con mínima aprobación ciudadana y creciente inseguridad.

El experto, que identifica tres componentes permanentes en la crisis actual, señala que la expresidenta vacada mantiene derechos constitucionales a seguridad personal y tranquilidad en su domicilio, aunque la fiscalía tramita impedimento de salida por las carpetas investigativas. El analista político, quien cuestiona si el nuevo gabinete será técnico o responda a repartijas partidarias, recuerda que el archivo de la denuncia por violación contra Jerí no implica inocencia plena sino insuficiencia probatoria para abrir causa penal.

