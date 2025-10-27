La imagen del Señor de los Milagros casi cayó dos veces durante la procesión en el Callao, generando momentos de tensión entre los fieles que acompañaban el recorrido religioso.

Los devotos chalacos contuvieron la respiración ante el susto, aunque la rápida reacción del grupo de hermanos evitó una desgracia mayor al apoyarse mutuamente para recuperar la estabilidad.

El anda comenzó a tambalearse peligrosamente cuando el peso venció temporalmente a uno de los cargadores, creando una fricción que puso en riesgo la sagrada efigie durante escasos pero críticos segundos.

La procesión continuó con absoluta normalidad tras el incidente, demostrando la experiencia y coordinación de los cargadores que lograron recomponerse instantáneamente.

