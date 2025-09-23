La figura del streamer Diealis genera cuestionamientos por los excesos que muestra en su contenido para la plataforma Kick, donde las juergas y el descontrol son el común denominador. El creador de contenido, quien se defiende afirmando que “llevo seis años haciendo este contenido” y que no tiene por qué esconderlo, transmite desde discotecas con disfraces o desde su casa, escenarios donde predomina el consumo de alcohol y las polémicas.

Más allá de los excesos televisados, Diealis arrastra serias acusaciones por violencia contra las mujeres, incluyendo denuncias formales por maltrato a sus exparejas. En 2018, Mafer Cabrera fue víctima de agresión por parte del streamer, un hecho que fue denunciado en una comisaría y del cual su hermana Jennifer dio testimonio público sobre el maltrato sufrido. Este historial conflictivo pinta a un streamer cuya vida personal parece estar tan llena de polémica como sus transmisiones, levantando alertas sobre su comportamiento fuera de cámara.

