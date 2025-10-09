La pregunta sobre quién atacó a la orquesta Agua Marina conduce a la investigación de “El Monstruo“, alias de Erick Moreno Hernández, quien ejerce control criminal sobre los eventos musicales en el Cono Norte de Lima y amenazó directamente a la agrupación para que pagara cupos por presentarse en Carabayllo. Este individuo, considerado el criminal más temido de la zona norte, estaría vinculado también al ataque al bus de Armonía 10 donde murió el músico Paul Flores, lo que evidencia un patrón de violencia sistemática contra artistas. La extorsión a agrupaciones musicales se ha convertido en un negocio rentable para las organizaciones criminales, las cuales operan con impunidad a pesar de las múltiples denuncias interpuestas ante las autoridades policiales correspondientes.

El reciente atentado contra Agua Marina representa otro episodio en una larga cadena de agresiones que incluye el robo de 30 mil soles a un integrante, la explosión de un artefacto en Trujillo durante 2022 y el asalto a balazos de su bus en la Panamericana Norte, hechos que demuestran la persistente vulnerabilidad de los artistas. Otras orquestas como Son de Duque, Son Caliente y Candela también sufren extorsiones de grupos como Los Pulpos Nueva Generación, situación que ha motivado que decenas de músicos convoquen una marcha para este 15 de octubre. Los artistas exigen respuestas efectivas del Estado peruano, pues la recomendación presidencial de no contestar llamadas solo ha intensificado las amenazas, generando mayor zozobra en el ambiente cultural nacional.

