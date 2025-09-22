La noticia del compromiso de Carol Reali, más conocida como Cachaza, con el actor André Bankoff, sorprendió a muchos en el mundo del espectáculo. La exchica reality compartió imágenes de la romántica pedida de mano en el mar, mostrando lo feliz que se siente en esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, las miradas rápidamente se dirigieron a su expareja, Rafael Cardozo, con quien mantuvo una relación de más de 11 años.

Cardozo fue consultado sobre cómo tomó esta noticia y no ocultó su sorpresa por la rapidez con la que su ex decidió llegar al altar. “(¿Te imaginaste cuando veías las imágenes de Cachaza y Bankoff de que iban a llegar al altar?) No tan rápido, no tan rápido”, respondió el brasileño, dejando claro que no esperaba que después de apenas dos años de relación, ella ya estuviera lista para dar este importante paso.

A pesar de ello, Rafael también expresó buenos deseos hacia su ex, destacando que lo más importante es que ella se vea feliz y respetada: “Yo solo le deseo lo mejor, por lo menos se ve que están felices. (…) Me queda un sentimiento de respeto. Ella es muy buena persona y ahora lo que veo es que vamos diciendo chao a Cachaza, que creo que se va a mudar a Brasil”, comentó.

Fuente: América TV

