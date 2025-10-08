Rafael Cardozo utilizó sus redes sociales para responder a las últimas declaraciones de ‘Cachaza’, quien dijo que él le pidió matrimonio solo “para recuperar algo que ya se había perdido“. El brasileño no se quedó callado y aseguró, en tono de burla, que la próxima vez no se demoraría tanto.

“Ya estoy oficialmente listo para casarme, pero esta vez prometo no demorar tanto en entregar el anillo. Dicen que el que cocina así, ya está pensando en boda. ¿Ustedes qué opinan?”, publicó, junto a un video en el que se le aprecia cocinando.

Como se recuerda, el pasado 20 de setiembre, Carol Reali anunció que se casará con el actor André Bankoff tras dos años de relación. Esto a diferencia de Rafael Cardozo, con quien tuvo más de 12 años de relación y nunca llegaron al altar.

En recientes declaraciones, ‘Cachaza’ se pronunció al respecto y señaló que la pedida de mano que le hizo su ex solo fue una medida desesperada para retenerla. “El matrimonio se pide cuando hay amor, cariño, cuando sueñas construir algo con la persona que amas, no para recuperar algo que ya se había perdido. Él intentó hacer lo que pudo, pero ya se había terminado”, indicó.

