Rafael López Aliaga inicia la construcción del boulevard aliancista en La Victoria con el objetivo de recuperar espacios públicos y fortalecer la identidad barrial. El proyecto, denominado “Caminito Íntimo”, se extenderá por un kilómetro del jirón San Cristóbal, donde se instalarán murales, negocios locales y un anfiteatro, elementos que buscan dinamizar el turismo y mejorar la convivencia ciudadana.

La obra beneficiará a más de 350 mil vecinos, quienes verán renovada una zona antes insegura. El boulevard aliancista promete embellecer el distrito y convertirse en un nuevo atractivo limeño. Según la comuna, este espacio integrará arte, cultura y comercio, impulsando una economía vecinal más activa y contribuyendo al plan de modernización urbana que lidera el alcalde capitalino.

