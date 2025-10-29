Rafael López Aliaga, aspirante presidencial, presentó su plancha presidencial para afrontar las elecciones 2026. En ellas, se encuentran Norma Yarrow como primera vicepresidenta, y Jhon Ramos, como segundo vicepresidente.

El aspirante presidencial afirma que su partido cumple lo que promete, una convicción que sostiene a pesar de los riesgos políticos y los insultos que, según relata, su familia también padece.

Por otro lado, confiesa no haber imaginado asumir este rol, enfatiza que la gestión exitosa se mide en hechos concretos, como el caso de la señora que consiguió agua potable cerca de su casa, una anécdota que, según él, le llena el alma y justifica el esfuerzo.

El plan de gobierno presentado prioriza acabar con la inseguridad ciudadana de raíz, para lo cual destinará el presupuesto necesario a fortalecer la inteligencia policial y militar, así como el sistema penitenciario.

