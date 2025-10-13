Durante su participación en el programa del ‘sillón rojo’ de Beto Ortiz, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que presentará su renuncia a la Municipalidad de Lima este lunes 13 de octubre a las 3:30 p.m. El objetivo: postular como candidato presidencial por su partido Renovación Popular en las elecciones generales de 2026.

“Yo decido sí, renunciar el día de mañana, que es el día legal”, declaró López Aliaga, en referencia al plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones para que autoridades en funciones puedan dejar sus cargos si desean postular. La sesión del Concejo Metropolitano está programada para las 4:30 p.m., donde presentará su rendición de cuentas.

Promesas inconclusas y críticas por improvisación

La decisión ha generado controversia, especialmente porque López Aliaga dejaría la alcaldía sin haber cumplido más de 25 promesas de su plan de gobierno municipal. Entre ellas, proyectos emblemáticos como el tranvía, el teleférico, el malecón verde y el sistema de reservistas de las Fuerzas Armadas, que nunca se concretaron.

Regidores y analistas han cuestionado la improvisación de su gestión y la falta de resultados tangibles. “Lima está lejos de ser potencia mundial”, señala un informe de La República, que destaca el incumplimiento de una cuarta parte de sus 105 compromisos asumidos en campaña.

¿Quién asumirá la alcaldía?

Tras la renuncia de López Aliaga, el cargo sería asumido por Renzo Reggiardo, actual teniente alcalde de Lima. Reggiardo ha manifestado su respaldo a la decisión del líder de Renovación Popular y aseguró que dará continuidad a los proyectos en marcha.

La transición se da en medio de una ola de inseguridad ciudadana que afecta a la capital, y con una ciudadanía que exige respuestas concretas. La gestión municipal queda en manos de un equipo que deberá enfrentar los retos pendientes sin el liderazgo de quien prometió transformar Lima.

Rafael López Aliaga Rumbo a las presidenciales

Con esta renuncia, Rafael López Aliaga inicia oficialmente su camino hacia las elecciones presidenciales de 2026. Su candidatura se suma a un escenario político marcado por la vacancia presidencial reciente y la reconfiguración de fuerzas en el Congreso. Renovación Popular apuesta por consolidar su presencia nacional con una figura que, pese a las críticas, mantiene una base electoral sólida.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes ven en López Aliaga una alternativa frente a la crisis política. Sin embargo, sus detractores advierten que su gestión en Lima deja más dudas que certezas.