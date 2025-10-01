La noticia del compromiso entre Carol Reali, más conocida como Cachaza, y el actor brasileño André Bankoff sigue dando de qué hablar, especialmente por la reacción de Rafael Cardozo, expareja de la modelo.

El exchico reality reapareció en TV y sorprendió con fuertes declaraciones sobre la relación que mantuvo con ella durante una década, mostrando su incomodidad al enterarse de que el actual prometido de Cachaza fue su “crush” desde hace años.

“Ella llegó a su crush gracias a Rafael Cardozo… la traje al Perú… yo la traje para Esto es Guerra”, lanzó Cardozo en vivo, dejando atónitos a los conductores y televidentes. Además, confesó sentirse perturbado al conocer este detalle del pasado de su ex.

“Ahora yo creo que estoy equivocadísimo. Si tú me dices que estuvo 10 años conmigo, pero tenía un crush, y a la primera oportunidad se fue con el crush, fueron 10 años desperdiciados”, expresó con frustración.

