Los raqueteros del “auto rojo” fueron capturados tras una intensa persecución en Lima Este, donde acababan de atacar brutalmente a un vecino de ATE para despojarlo de sus pertenencias. El operativo “Patrullaje sin Fronteras” se activó inmediatamente, siguiendo cada movimiento del automóvil que intentaba escapar por la Panamericana Sur y avenida Aviación a toda velocidad.

Las cámaras de seguridad del distrito documentaron el momento en que los dos hampones descendieron del vehículo en la calle Marte, esperando pacientemente a sus víctimas antes de lanzarse sobre ellas con violencia desmedida. La huida terminó abruptamente cuando el auto rojo chocó contra una vivienda en el jirón Paseo del Bosque de San Borja, permitiendo la captura de los delincuentes que aterrorizaban a la comunidad.

