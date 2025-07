El carismático y recordado Raúl Romero, más conocido como “Cara de haba”, se presentó en el set de ‘Magaly TV, la firme‘ para hablar sobre su próxima presentación de Habacilar en el Estadio Nacional. Sin embargo, una inesperada revelación causó la risa de todos en el set.

Todo empezó cuando la ‘Urraca’ le consultó si en algún momento le había propuesto conducir en el reality EEG: “Si te proponen como invitado, te dicen ‘ven a conducir unos meses en EEG. ¿Aceptarías?’“, consultó la conductora.

En ese instante, Raúl confesó: “Mira, me han llamado como guerrero. ¿Por qué la risa? O sea, en verdad me dijeron que estaba bien en físico, pero en la prueba del tornillo me estaba demorando mucho, en fin. No me lo han propuesto la verdad“, añadió dejando entrever que estaba bromeando.

