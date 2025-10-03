Realizan plantón por los 17 detenidos tras paro de transportistas en los exteriores de la comisaría de Puente Piedra, donde familiares y abogados denuncian abuso de autoridad. Según su versión, los ciudadanos fueron intervenidos dentro de un ómnibus cuando se dirigían al Congreso con banderolas para participar en una marcha pacífica.

Vea también: Primera procesión del Señor de los Milagros era este sábado: Así será el recorrido

Los defensores legales sostienen que las actas consignan delitos como disturbios y extorsión, pese a que existen videos que demostrarían lo contrario. Además, afirman que entre los detenidos hay menores de edad y personas con discapacidad, lo que agrava la denuncia de vulneración de derechos. Este caso ha sido elevado a la Fiscalía de turno, mientras los gremios de transportistas exigen transparencia en el proceso.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO