Organizaciones sociales y el congresista José Luna realizarán marcha este sábado para impulsar octavo retiro de la AFP, concentrándose en la Plaza San Martín para presionar al Legislativo. La iniciativa, que beneficiaría a 8 millones de afiliados con desembolsos hasta de S/ 21,000, surge pese a que el Congreso recientemente aprobó una reforma previsional que garantiza una pensión mínima de S/ 600. Los críticos señalan que la medida representa un populismo oportunista de cara a las elecciones congresales del 2026, aprovechando el descontento con el sistema privado.

El caso de don Felipe, afiliado por 32 años que ha retirado todos sus fondos anteriores, ejemplifica la desconfianza ciudadana hacia las administradoras, aunque especialistas advierten que estos retiros comprometen la futura jubilación de los trabajadores. La nueva ley, que prohibiría nuevos retiros, busca crear un sistema mixto donde los afiliados puedan elegir dónde colocar sus fondos, respondiendo a las críticas sobre los abusos del sistema actual. La protesta refleja la división nacional sobre cómo balancear la necesidad inmediata de liquidez con la seguridad previsional a largo plazo.

