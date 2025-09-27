El juramento de “todas para una” salta por los aires cuando la funcionaria anuncia que solo Gabriela obtiene la visa, desatando un motín de indignación donde las amigas exigen que “devuelva” el pasaporte en nombre de la “amistad mosquetera”. El caos escala hasta que un funcionario impone orden con una solución tan ridícula como efectiva: una prueba de baile criollo como filtro definitivo, transformando la embajada en una peña improvisada donde la habilidad para zapatear vale más que los documentos.

La situación alcanza su clímax absurdo cuando quien aparece para dirigir la entrevista es nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien decide personalmente el destino de las aspirantes. Trump, lejos de revisar formularios, se interesa más por el drama familiar de Lucía de la Crush, quien confunde la embajada con su consultorio sentimental y termina revelando un depósito de 100,000 dólares en la cuenta de su hijo. La entrevista de visa deriva en una telenovela financiera que termina con Lucía huyendo al banco y Trump más confundido que nunca, demostrando que a veces la burocracia es el menor de los problemas.

