“No sé nada de su vida”: Mirella rompe el silencio

Mirella Paz sorprendió al revelar que está atravesando la maternidad en solitario. En una entrevista con el portal ‘Instarándula’, la artista confirmó que se separó de César Scaramutti, padre de su bebé, poco después de dar a luz. “No sé absolutamente nada de su vida, de su existencia. Ya hace un mes, hasta un poquito más”, declaró con firmeza.

La cantante, que dio a luz el pasado 19 de julio, explicó que desde entonces ha asumido sola todas las responsabilidades de su hijo. “Ya llegará algún hombre que me ame, me respete, me valore”, agregó, dejando claro que ha cerrado ese capítulo en su vida.

“No le nace”: Mirella denuncia abandono

Durante la entrevista, Mirella Paz fue contundente al señalar que su expareja no ha mostrado interés en el bienestar del menor. “Yo cubro absolutamente todo de mi hijo, tanto presencial como económico. Porque hasta lo presencial importa, que sean presentes, no ausentes”, expresó.

Además, la cantante señaló que no puede obligar a alguien a asumir su rol como padre. “Yo no te puedo poner una pistola en la cabeza para que tú seas responsable, o al menos preguntes por tu hijo. No le nace”, dijo tajantemente, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Enfocada en su hijo y en sanar

A pesar del difícil momento, Mirella aseguró que se encuentra tranquila y enfocada en el crecimiento de su bebé. “Yo no puedo estar atrás de una persona. Estoy feliz, tranquila, me encargo de absolutamente todo”, afirmó. También recalcó que la relación de pareja no debe interferir en el vínculo con el hijo.

La artista disfruta de su nueva etapa como madre y ha compartido imágenes en redes sociales donde se le ve sonriente junto a su pequeño. “La maternidad me ha dado fuerza. Estoy aprendiendo a soltar y a construir desde el amor”, concluyó Mirella Paz.