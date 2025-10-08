Las autoridades recuperaron treinta y cinco mil dólares en vacunas e insumos médicos del Senasa, los cuales fueron sustraídos por una banda delictiva que fue interceptada tras una intensa persecución. El operativo se activó cuando el sistema de videovigilancia de Miraflores detectó la furgoneta robada, lo que permitió rastrear su ruta con setecientas cámaras y movilizar a los efectivos del serenazgo y la policía. La intervención conjunta fue crucial para localizar el vehículo, el cual intentó huir por la Costa Verde pero finalmente fue acorralado en la playa Punta Roquitas, donde se logró la captura de los ocupantes.

Vea también: Lince: desbaratan banda de “tarjeteros” que operaba en cajeros

Dos sujetos con amplios antecedentes penales fueron detenidos en el lugar, quienes ahora enfrentan cargos por el hurto de los artículos de Senasa que transportaban y que afortunadamente fueron encontrados en perfecto estado. Los detenidos, identificados como Alexis Mendoza y Héctor Estela Sáenz, intentaron negar su participación en el hecho, a pesar de que las evidencias los vinculaban directamente con el robo de los productos médicos. Gracias a la rápida acción, las vacunas regresaron a los almacenes del Senasa para continuar con su vital distribución, mientras los implicados quedan a disposición de la justicia.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO