Las autoridades redoblan la seguridad en la casa de Dina Boluarte en Surquillo, desplegando un operativo que incluye al grupo de intervenciones rápidas y aproximadamente 30 efectivos policiales que se suman a los escoltas presidenciales habituales. Este reforzamiento, que ha llevado al cierre parcial de la cuadra donde reside la mandataria junto a su hijo, responde a protocolos de protección en contextos de alta tensión política, aunque las fuentes oficiales no han especificado amenazas concretas contra su integridad física. Los periodistas han sido reubicados a una cuadra de distancia por indicación de los uniformados, quienes mantienen un cordón de seguridad perimetral mientras monitorean el movimiento de vecinos y transeúntes en la zona residencial.

El operativo se desarrolla con la vivienda completamente oscura, según reportes de prensa en el lugar, mientras algunos ciudadanos espontáneos han exteriorizado expresiones de rechazo hacia la jefa de Estado en medio de la creciente crisis política que enfrenta su administración. La medida de protección se implementa cuando la presidenta confronta múltiples investigaciones fiscales y un escenario de posible vacancia presidencial en el Congreso, situaciones que generan incertidumbre institucional en el país. Este tipo de despliegues de seguridad en domicilios presidenciales representa un precedente significativo en la historia política reciente del Perú, donde tradicionalmente la protección se concentraba en Palacio de Gobierno durante períodos de convulsión social y desafíos al mandatario de turno.

