El regidor de Carabayllo, Yoni Montero Castro, fue víctima de un atentado cuando su vehículo convertible explotó frente a su vivienda durante la madrugada, generando alarma entre los vecinos que salieron a las calles tras escuchar el estruendo. El funcionario aseguró que no ha recibido llamadas de extorsión, pero considera que el ataque podría estar vinculado con su labor fiscalizadora y las faenas comunitarias que impulsa en el distrito.

Según Montero, el hecho se produjo minutos después de estacionar su auto, que quedó completamente destruido y reducido a chatarra, lo que incrementa la preocupación por la seguridad en la zona. El regidor afirmó que no maneja negocios ni dinero, por lo que sospecha que se trata de una represalia política, aunque recalcó que serán las investigaciones las que determinen las causas reales.

