Reimond Manco se presenta al desnudo con Magaly Medina en su podcast, donde revela todas sus tentaciones y confiesa que “el diablo siempre está”, una poderosa metáfora sobre los desafíos personales que enfrenta tras alejarse de la vida pública. El exfutbolista, quien fuera catalogado como el “malcriado del fútbol peruano”, genera elogios de la ‘Urraca‘ por su transformación genuina, demostrando que el ser humano puede cambiar cuando realmente lo desea, a diferencia de otras figuras como Cueva que solo piden disculpas de “la boca para afuera”.

Magaly Medina destaca que Manco ha mantenido una conducta consistentemente positiva durante “bastante tiempo”, borrando progresivamente la imagen de su tumultuoso pasado. Aunque su regreso al ojo público a través de streams y podcasts podría reactivar viejas polémicas, la conductora afirma que el exdelantero está causando ahora una “buena impresión”, enfrentando sus tentaciones con una madurez.

