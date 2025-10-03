Reimond Manco compartió en su cuenta de Facebook una profunda reflexión tras la entrevista que tuvo en el podcast de Magaly Medina, en el que públicamente reconoció los errores de su pasado y aseguró que hoy vive una etapa completamente diferente.

El exjotita recordó que hace más de una década, la periodista fue muy crítica con él debido a los escándalos y polémicas que marcaron su carrera. “Hoy, después de 11 años, volví a encontrarme con la señora Magaly Medina. En aquel tiempo, cuando yo estaba en un camino errado, fue dura en sus críticas, pero con fundamentos”, expresó.

Manco resaltó que su reencuentro con Medina se dio en un ambiente distinto, donde las críticas se transformaron en consejos. “Hoy la vida nos vuelve a juntar en otro momento, en otra etapa, y lo que antes fueron cuestionamientos, hoy se transformaron en palabras sabias, en consejos de alguien que también ha crecido y aprendido con el tiempo”, señaló.

Mea culpa

Reimond Manco admitió que en su etapa como jugador vivió de manera “desenfrenada”, lo que lo llevó a cometer equivocaciones. Sin embargo, aseguró que esas experiencias fueron parte de su crecimiento personal.

“Hoy me quedo con la satisfacción de haber compartido un momento de respeto y aprendizaje”, concluyó, dejando claro que se siente agradecido por haber madurado con los años y estar enfocado en un rumbo más sereno.

