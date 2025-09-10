Reimond Manco dejó clara su postura ética al declarar que “yo no voy a hablar lisuras con tal de ganar suscriptores”, respondiendo así a los insultos que recibió del comentarista deportivo, Paco Bazán, durante su reciente controversia. El exfutbolista, quien destacó sus 18 años de carrera profesional, cuestionó la coherencia de Bazán al recordar un video donde este aparecía pidiendo que no se atacara a su familia.

Manco reconoció que aunque pudo haber replicado con la misma moneda en redes sociales, prefirió mantener sus principios, estableciendo un límite claro sobre hasta dónde está dispuesto a llegar por contenido, incluso teniendo su propio canal y podcast.

