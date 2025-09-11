Reimond Manco confesó sentir “miedo de venir” a la entrevista con Magaly Medina, un temor que superó para compartir su proceso de transformación personal tras una vida marcada por errores y excesos en sus inicios como futbolista profesional. El exdelantero, de 35 años, admitió ante la ‘Urraca‘ que aunque “el diablo siempre está”, ahora encuentra fortaleza en la paz familiar que ha construido, un valor que considera “no tiene precio” y que lo ha llevado a reevaluar completamente sus prioridades.

Esta nueva etapa comenzó cuando conoció a su actual esposa, con quien tuvo dos hijos después de asumir con “todo el amor del mundo” la paternidad de los dos pequeños que ella ya tenía, criando a los cuatro por igual en todos los aspectos, incluido el económico. Manco, quien reconoce que no todo fue malo en su pasado, enfatizó que aunque uno puede intentar hacer las cosas bien, siempre existe la posibilidad de equivocarse “de 1000 formas”, pero que lo importante es mantenerse firme en lo que realmente se quiere.

