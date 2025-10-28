La reina de belleza agredida niega haber peleado por su saliente y Magaly Medina la aconseja con un contundente “date tu lugar”, luego de que la modelo Bárbara Cam ofreciera su versión sobre el violento episodio en la discoteca Bazar. La joven, quien fue atacada brutalmente, aseguró en el programa de la ‘Urraca’ que solo se acercó “educadamente” al box donde se encontraba su pareja, desmintiendo así que fuera a “marcar territorio” como sugería la conductora.

Frente a la defensa de Bárbara Cam, quien insiste en que actuó con cortesía, Magaly le lanzó un consejo directo que resonó en el estudio: “Date tu lugar”. La presentadora argumentó que, si un hombre está en un box de discoteca “borracho y rodeado de mujeres” que no te respetan, la dignidad propia debería prevalecer sobre cualquier confrontación.

