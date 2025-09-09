Con solo 20 años, Reina llegó a Lima buscando un futuro, pero encontró a Juan, un adolescente de 17 años con quien formó una familia y tuvo dos hijas. Mientras ella asegura que lo mantuvo con su trabajo, la madre de Juan, Roberta, denuncia que Reina “se llevó” a su hijo y destruyó sus sueños. Lo que comenzó como un amor de película, terminó en acusaciones cruzadas: Reina confiesa que, durante sus viajes, estuvo con otro hombre, y ahora duda de la paternidad de la mayor. Sin embargo, el juez ya le ordenó a Juan pagar 17 mil soles en alimentos acumulados, aunque él y su madre crían a las niñas desde 2022.

Vea también: “Dudo de la Paternidad de mis 3 Hijos”: Elizabeth Confiesa su Verdad a Claudio

El abogado Roberto Miranda señala que, más allá de la prueba de ADN, Juan ha ejercido la paternidad afectiva por años, un vínculo que la justicia podría priorizar. Pero el drama no termina ahí: mientras la deuda crece, Reina insiste en cobrar, aunque las niñas vivan con su padre. ¿Es este un caso de justicia ciega o una batalla personal que trasciende lo legal?

