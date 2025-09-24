La relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se habría terminado de hundir por una tercera en discordia, tal como lo reveló el periodista especializado Agus Rey en Magaly TV La Firme. El argentino afirmó que existiría una mujer detrás del rompimiento, una teoría que, curiosamente, ya habían comentado esa misma mañana en un programa de radio antes de que Tinelli anunciara la separación. Durante ese análisis, destacaron la palpable química entre el conductor argentino y Sabrina Rojas, quien es su compañera en el streaming “Estamos de paso”.

Agus Rey dejó entrever que algo ya habría pasado entre Marcelo y Sabrina, añadiendo un dato crucial que da contexto a esta cercanía. El especialista reveló que Tinelli y Rojas se conocen de toda la vida, puesto que Marcelo es amigo de Luciano Castro, la expareja de Sabrina, un vínculo que explicaría la complicidad observada en pantalla y que pudo ser el detonante final con Milett.

