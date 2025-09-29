Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López no solo sorprendieron con su inesperada amiste para posar juntos al lado de la hija que tienen juntos, sino que también decidieron tener una una salida nocturna juntos. Ello despertó especulaciones sobre una posible reconciliación.

Magaly Tv, la firme no solo captó a los exesposos divirtiéndose en un local nocturno que duró hasta el amanecer, sino que también fueron vistos teniendo un momento de quiebre, en el que se dejaron ver llorando y luego sellar todo con un efusivo abrazo.

El programa Instarándula también compartió otro momento de aquella noche de juerga, en el que el sobrino de Miguelito Barraza le reiteraba el agradecimiento a Vanessa López de darle una “hija tan maravillosa”.

JUNTOS DE NUEVO

Hace unos días, el ‘Tomate’ Barraza compartió una fotografía en el que aparecía con su exesposa y la hija que tienen en común.

“Gracias, Dios, por poner las palabras indicadas para que todo esto acabe por el bien de la bebé. (…) Hoy por hoy, puedo decir que mis hijas están bien”, escribió en ese momento.

Ante esto, la influencer comentó la publicación con el mensaje: “Ganó el amor que tenemos por E…”.

Poco después, ambos se presentaron en el set de Magaly Medina para contar detalles de todo lo que conllevó a que volvieran a juntarse tras protagonizar varios momentos de polémica y discusión, y en el que la modelo precisó que ella buscó “fumar la pipa de la paz” con él.

